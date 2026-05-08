Fall Collien Fernandes: Christian Ulmen kassiert Klatsche vor Gericht

Berlin/Hamburg - Im Fall um die schweren Vorwürfe seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) hat Christian Ulmen (50) jetzt eine erste Schlappe vor Gericht kassiert.

Christian Ulmen (50) soll seine Ex-Frau Collien Fernandes (44) auch bedroht und körperlich attackiert haben. © Carsten Koall/dpa

Die Pressekammer des Landgerichts Hamburg hat am Donnerstag seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Berichterstattung im "Spiegel" in vier von fünf Punkten abgewiesen, wie die Gerichtspressestelle am Freitag mitteilte (Az. 324 O 149/26).

Der 50-Jährige ging über den bekannten Medien-Anwalt Christian Schertz (60) gegen die medial aufsehenerregenden Artikel vor, die sowohl online als auch in der gedruckten Ausgabe veröffentlicht wurden.

Ulmen hatte beantragt, dass der Verlag fünf Passagen daraus nicht mehr veröffentlichen dürfe. Konkret ging es um die Verbreitung von Deepfake-Videos seiner Ex, die Behauptungen über körperliche Übergriffe und Bedrohungen gegenüber Collien, im speziellen auch 2023 auf Mallorca und bestimmte Äußerungen in E-Mails an seinen Strafverteidiger.

In allen vier Punkten wies das Gericht die Begehren zurück und gab dem Verlag recht, der die Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung beachtet habe.