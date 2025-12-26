Christian Wolf teilt aus: Fieses KI-Video zieht über Olli Pochers Ehe-Pleiten her
Zypern/Köln - Ausgerechnet rund um Weihnachten macht sich Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) in ungewöhnlicher Art und Weise heftig über Oliver Pocher (47) lustig.
Parallel zum Patchwork-Weihnachtsfest mit zehn Kindern unterm Baum wird der Comedian auf Instagram mit jeder Menge Spott und Häme übergossen.
Der Initiator: Christian Wolf! Der Auswanderer setzt den jüngsten Attacken Pochers - pünktlich an Heiligabend - die Spitze auf und zieht über den 47-Jährigen her.
Mit einem von KI erstellten, mehrminütigen Video macht sich Chris Wolf dabei unter anderem über das turbulente Liebesleben lustig. "Oliver hat ein Problem. Seit Jahren versucht er sein Glück in der Liebe, doch steht er am Ende immer wieder alleine da", heißt es zu Beginn des Clips, dass einen verwahrlosten Olli Pocher in einer heruntergekommenen Wohnung in einem Plattenbau zeigt.
"In früheren Beziehungen wollten seine Partnerinnen immer, dass das Licht im Schlafzimmer aus bleibt. Oliver hat deswegen nun angefangen, die Abnehmspritze zu nehmen."
Verkorkstes Liebesleben und Abnehmspritze
Im Kern dreht sich die Provokation aber nicht nur um die gescheiterten Ehen des Moderators - auch die Faulheit für Kraftsport und Hanteltraining wird thematisiert.
"Doch die Abnahme kommt mit einer Schattenseite. Er steckt nun im Körper eines 13-Jährigen", heißt es im KI-Clip.
"Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht. Denn, wenn der Wind draußen stark ist, werde ich teilweise mehrere Meter weit geweht. Jetzt bin ich endlich dünn, aber jetzt müssen da halt auch mal Muskeln ran", fasst der abgemagerte Olli Pocher im Video zusammen.
Die Lösung aller Probleme? Sämtliche Produkte aus dem Mucki-Kosmos von Christian Wolf und eine im Januar startende Fitness-Challenge. "Ich muss schon zugeben, das schmeckt schon lecker, auch wenn es mich immer daran erinnert, dass meine Ex-Frau das auch gerne getrunken hat."
Die entsprechende Reaktion des Patchwork-Oberhauptes dürfte nach den Feiertagen wohl nicht lange auf sich warten lassen.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot/Instagram/Christian Wolf