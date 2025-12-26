Christian Wolf teilt aus: Fieses KI-Video zieht über Olli Pochers Ehe-Pleiten her

Zypern/Köln - Ausgerechnet rund um Weihnachten macht sich Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) in ungewöhnlicher Art und Weise heftig über Oliver Pocher (47) lustig.

Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) liefert sich seit Monaten einen teils heftigen Beef mit Olli Pocher. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf

Parallel zum Patchwork-Weihnachtsfest mit zehn Kindern unterm Baum wird der Comedian auf Instagram mit jeder Menge Spott und Häme übergossen.

Der Initiator: Christian Wolf! Der Auswanderer setzt den jüngsten Attacken Pochers - pünktlich an Heiligabend - die Spitze auf und zieht über den 47-Jährigen her.

Mit einem von KI erstellten, mehrminütigen Video macht sich Chris Wolf dabei unter anderem über das turbulente Liebesleben lustig. "Oliver hat ein Problem. Seit Jahren versucht er sein Glück in der Liebe, doch steht er am Ende immer wieder alleine da", heißt es zu Beginn des Clips, dass einen verwahrlosten Olli Pocher in einer heruntergekommenen Wohnung in einem Plattenbau zeigt.

"In früheren Beziehungen wollten seine Partnerinnen immer, dass das Licht im Schlafzimmer aus bleibt. Oliver hat deswegen nun angefangen, die Abnehmspritze zu nehmen."