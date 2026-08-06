Monatelang in Klinik: Update zu schwer kranker Christina Applegate

Los Angeles (USA) - Nach einem fast viermonatigen Klinikaufenthalt ist Christina Applegate (54) wieder zu Hause. Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin war Ende März ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nun konnte sie entlassen werden.

Im Jahr 2021 hatte Christina Applegate (54) die Diagnose MS erhalten. © VALERIE MACON / AFP

Nach Monaten der Sorge können Fans des früheren "Eine schrecklich nette Familie"-Stars endlich aufatmen: Christina Applegate scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden.

Wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Quellen aus dem direkten Umfeld des Serienstars berichtete, habe Applegate das Krankenhaus bereits vor Kurzem verlassen dürfen.

Der 54-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend "gut", erklärte eine ihr nahestehende Person.

Warum genau die "Dead to Me"-Darstellerin über einen so langen Zeitraum stationär behandelt werden musste und ob der Klinikaufenthalt in direktem Zusammenhang mit ihrer MS-Erkrankung stand, blieb allerdings offen.

Im Frühjahr war bekannt geworden, dass Christina Applegate eine medizinische Behandlung erhält. Wenig später hatte sich die Schauspielerin selbst bei Instagram zu Wort gemeldet und sich bei ihren Fans für die "Welle an Genesungswünschen" bedankt.