"Let's Dance"-Aus besiegelt? Jetzt spricht Christina Hänni Klartext!

Köln/Thun (Schweiz) - Ihr Auftreten in der jüngsten " Let's Dance "-Staffel verlief mehr als unglücklich. Hängt Christina Hänni ihre RTL -Tanzschuhe deshalb jetzt an den Nagel?

Alles in Kürze

Beim "Let's Dance"-Partnertausch legte Christina Hänni (35) mit Promi-Teilnehmer Fabian Hambüchen (37) eine flotte Sohle aufs Parkett. © Thomas Banneyer/dpa

Seit 2017 gehört die 35-Jährige zum Profitänzer-Ensemble der Show - und das sehr erfolgreich. In diesem Jahr ging jedoch so einiges schief. Unter anderem flog sie mit Promi-Partner Osan Yaran (38) gleich in der ersten Runde raus.

Kurz vor dem großen "Let's Dance"-Ausklang im Mai erlitt die Ehefrau von "DSDS"-Gewinner Luca Hänni (2012) dann auch noch einen allergischen Schock, weshalb sie an den Finaltänzen nicht teilnehmen konnte und die Nacht im Krankenhaus verbrachte.

Seitdem kursieren im Netz immer wieder Gerüchte, Christina könne dem Format nun endgültig den Rücken kehren, um für ihre kleine Tochter (1) da zu sein. Ein Fan stellte in einer Q&A-Runde deshalb jetzt ganz konkret die Frage aller Fragen: "Hast du bei 'Let's Dance' aufgehört?"

Doch die Community kann aufatmen. "Nein, natürlich habe ich nicht aufgehört! Wieso sollte ich?", versicherte der TV-Star zunächst und schob anschließend noch erklärend hinterher. "Aktuell läuft einfach kein 'Let's Dance'!"