"Let's Dance"-Star Christina Hänni gewährt ehrliche Einblicke in ihr neues Mama-Leben

Thun (Schweiz) - Wenige Tage nach ihrem Mann Luca (29) hat sich jetzt auch Christina Hänni (34) nach der Geburt ihres Babys erstmals persönlich bei ihren Fans gemeldet und dabei einen Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mama gewährt.

Christina Hänni (34) ist vor wenigen Tagen erstmals Mama geworden. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Mit einem Schwarz-Weiß-Foto des winzigen Fußes ihrer Tochter verkündeten die beiden TV-Stars am 16. Juni die erfolgreiche Entbindung. Weitere Details erfuhren die Fans nicht. Auch der Name der neuen Erdenbürgerin bleibt vorerst geheim.

In ihrer Instagram-Story verriet die "Let's Dance"-Profitänzerin nun, wie es ihr aktuell geht. "Fakt ist, seit ich das letzte Mal hier in die Kamera gesprochen habe, hat sich mein Leben komplett geändert", so die 34-Jährige.

Während sie zu ihren Followern spricht, sind im Hintergrund bereits einige zuckersüße Laute des Säuglings zu hören. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass Christina ihr Mutterglück mit den folgenden Worten umschreibt: "Es ist einfach wunderwunderschön!"

In Bezug auf die nervenaufreibende Geburt gibt die gebürtige Kirgisin ehrlich zu, dass sie "alle krassesten Gefühle erlebt" habe, die man erleben kann. Es sei "sehr, sehr intensiv" gewesen.