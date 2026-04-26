"Let's Dance"-Star plant privaten Neustart: Was ist bei Christina Hänni los?

Thun (Schweiz) - Zwei Jahre lang hat sich " Let's Dance "-Star Christina Hänni (36) bedingungslos um ihre Tochter gekümmert und ihre Zeit als Mami genossen. Doch jetzt möchte sie einen Lebenswandel vollziehen und ihren "Sex-Appeal" zurückgewinnen.

Christina Hänni (36) möchte nach ihrer Schwangerschaft ihren "Sex-Appeal" zurückgewinnen. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Zu dieser Erkenntnis ist die Profi-Tänzerin bei einer Reise nach Italien gekommen. Dabei vergleicht sie ihr eigenes Leben mit dem eines Tieres.

"Ich habe heute gelesen, dass Flamingo-Mütter, wenn sie Kinder bekommen ihr 'Pink' verlieren. Das ist nicht schlimm", macht die 36-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Beitrag klar.

Doch das "Pink" komme einfach wieder zurück, wenn die Zeit reif sei, sodass sie sich wieder um sich kümmern können.

Christina habe die Kuschelzeit mit ihrer kleinen Tochter aufgesogen und wolle keinen Moment missen. "Aber jetzt habe ich viel mehr Zeit und auch den Kopf, um mein Pink zurückzubekommen, eigenen Interessen nachzugehen und mein Sex-Appeal zurückzuerlangen", verdeutlicht der "Let's Dance"-Star.

Dennoch habe "sie ihre eigenen Ambitionen" nie zurückgestellt. "Es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Jeder hat sein eigenes Tempo", erklärt Christina.