Mama-Panne im Schlafsaal: "Let's Dance"-Star will Ehemann stillen

Wie Christina im Podcast versichert, sei sie zu diesem Zeitpunkt der festen Überzeugung gewesen, gerade ihr Baby zu wecken. Doch die Kleine, deren Name nach wie vor unbekannt ist, war von Luca zuvor brav in ihrem Beistellbettchen abgelegt worden.

Nicht selten verbringt ihr Nachwuchs die Nacht noch zwischen ihr und ihrem Liebsten. Vor einiger Zeit wurde Luca jedoch unsanft aus dem Schlaf gerissen, als seine bessere Hälfte plötzlich damit begann, an ihm herumzurütteln.

Dabei geht es nicht immer nur stressig zu. Auch Humorvolles findet seinen Platz. Wie Christina in der aktuellen Ausgabe des Talk-Formats berichtet, kam es im Ehebett erst kürzlich zu einer kuriosen Verwechslung,

Seit der Geburt ihrer Tochter im Juni 2024 plaudern die beiden " Let's Dance "-Stars in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" immer wieder schonungslos offen aus dem privaten Nähkästchen. Das Leben zu dritt birgt eben so manche Herausforderung.

Die beiden "Let's Dance"-Stars sind im Juni 2024 erstmals Eltern geworden. Den Namen ihrer Tochter behalten sie bis heute für sich. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Lachend erinnert sich der frühere "DSDS"-Sieger an die Situation zurück: "Ich so: Hallo!?" In fürsorglicher Absicht wollte die frischgebackene Mama eigentlich nur sichergehen, dass ihr Kind sicher liegt und sich beruhigt.

Doch damit nicht genug: Noch immer "im Halbschlaf" agierend, packte sich die gebürtige Russin kurzerhand ihren Ehemann, um ihn "anzulegen". Dann muss sie selbst kichern und sagt: "Ich hab' dich an meine Brust gequetscht!". Mit anderen Worten: Sie wollte Luca stillen.

Bei dem 30-jährigen Schweizer löst der Mama-Fail im Nachhinein eher gemischte Gefühle aus. "Es war ja schön", gibt er mit einem Schmunzeln in der Stimme zunächst zu. Andererseits sei er auch "überfordert" gewesen und habe sich nur gedacht: "Was willst du von mir?"

Derlei Storys werden Fans des Paares in nächster Zeit erst einmal weniger zu Gehör bekommen. In derselben Folge kündigen Christina und Luca nämlich an, aufgrund des "Let's Dance"-Comebacks der 34-Jährigen eine längere Podcast-Auszeit einzulegen.