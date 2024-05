Chryssanthi Kavazi gibt Gesundheits-Update nach Geburt: "Hat meinen Körper so zerlegt"

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (35) hat kürzlich ihr zweites Kind zur Welt gebracht. © Screenshot/Instagram/chriss_cross (Bildmontage)

"Endlich schaffe ich es mal - mit zerzausten Haaren - mich nach über viereinhalb Wochen persönlich zu melden", begann Chryssanthi ihre Story auf Instagram.

Zunächst einmal gab es eine Entwarnung: "Der Kleinen geht's gut", stellte die Schauspielerin klar. Doch was war eigentlich genau los bei Chryssanthi?

"Ich habe mich sechs Tage vor der Geburt leider mit Ringelröteln angesteckt, was nicht so ohne war. Das ist super gefährlich für Schwangere", berichtete die 35-Jährige. Vor allem in den ersten 20 Wochen sei die Erkrankung "super gefährlich für das Kind".

Sechs Tage vor der Entbindung schwächte die Krankheit Chryssanthis Körper erheblich, "es hat mich einfach so zerlegt", so die Wahlberlinerin.

Doch damit nicht genug: "Anscheinend hat sich auf meinen Ringelröteln-Infekt noch ein bakterieller Infekt gelegt, weil mein Körper so geschwächt war", erinnerte sich Chryssanthi Kavazi an die schweren Stunden, in denen sie mit fast 40 Grad Fieber flach lag.

Gut, dass Chryssanthi in der Not eine starke Schulter zum Anlehnen hatte. "Zum Glück war Tom mit im Krankenhaus, der wirklich ganz tolle Arbeit geleistet hat", sagte die TV-Schönheit lächelnd. "Bester Ehemann und bester Papa ever", lautete ihr Fazit.