Schauspielerin über Schwangerschaft mit 44: "War unartig und beim Sex erwischt worden"

Los Angeles (USA) - Claire Danes (46) ist seit 2009 glücklich verheiratet und stolze Mutter von drei Kindern. Die Schwangerschaft mit ihrem jüngsten Kind (2) hat die Schauspielerin allerdings nachhaltig geprägt, wie sie kürzlich im Podcast " Good Hang with Amy Poehler " zugab.

Claire Danes (46) wurde mit 44 ungeplant schwanger und hat dazu ihre Gedanken geteilt. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Nichts davon war geplant. Ich wusste nicht, dass so etwas körperlich möglich war. Ich war 44", erzählte die "Homeland"-Darstellerin.

Als Danes erfahren hatte, dass sie nach zwei Kindern erneut ein Baby unter dem Herzen trug, konnte sie es kaum glauben: "Ich rief meine Frauenärztin unter Tränen an. Es war ein kompletter Zusammenbruch."

Zudem überkam sie ein seltsames Schamgefühl: "Ich war 'unartig'. Ich war beim Sex erwischt worden, nachdem es mir verboten war. Es war merkwürdig und es war, als hätte ich eine Grenze erreicht, deren ich mir vorher gar nicht bewusst gewesen war."

Nach ihren beiden Söhnen Cyrus (13) und Rowan (7) habe die 46-Jährige einfach nicht mehr daran geglaubt, auf natürlichem Wege und zum dritten Mal schwanger werden zu können. Bei ihrem zweiten Kind musste sie schließlich zwei IVF-Behandlungen, also künstliche Befruchtungen, über sich ergehen lassen: "Rowan war stark erkämpft."

Die dritte, ungeplante Schwangerschaft kam demnach umso überraschender: "Ich war schon so alt, als das passierte. Ich hatte wirklich furchtbare Angst. Aber es ist alles gut gegangen", so Danes ehrlich.