Claudia Obert bei Flirt mit Hollywood-Star: "Was danach geschah, unterliegt der Zensur"
Hamburg - Dass Claudia Obert (64) bereits zahlreiche Männer in ihrem Leben kennengelernt hat, ist kein Geheimnis. In jüngeren Jahren arbeitete die Luxus-Lady beim Film - und traf dort auf einen echten Hollywood-Star in Flirtlaune.
"Ich war ganz in love", erinnert sich die TV-Ikone in einem Video auf Instagram. "Was danach geschah, unterliegt der Zensur", so Obert weiter und bezieht sich damit auf das Treffen mit dem Star. Wie es überhaupt zu der Situation kam?
"Ich habe ja mal beim Film gearbeitet und da wollte ich dann Drehbücher schreiben", erklärt sie weiter. Erfolgreich wurde sie in dem Bereich jedoch nicht. "Es ist ja erst was geworden, wenn es Zahlen auf dem Kontoauszug macht."
So nahm Obert zunächst die Position als Chefsekretärin ein. Ihre unverwechselbare Art habe ihr währenddessen zu zahlreichen Treffen mit Hollywood-Legenden verholfen.
"Weil ich so lustig war und improvisierbereit in jeder Beziehung, habe ich unter anderem Catherine Zeta-Jones begleitet und bespaßt. Jack Nicholson, Mel Gibson, also wie die alle hießen", so die TV-Ikone stolz. "Und die waren alle restlos begeistert."
Claudia Obert lernte während ihrer Arbeit beim Film zahlreiche Hollywood-Stars kennen
An eine Situation erinnere sich Obert ganz besonders: "Es war dann ein Dinner nach der Filmpremiere in Hamburg im Vier Jahreszeiten. Da sollte er neben irgendjemandem Bekannten aus Deutschland sitzen." Um welchen Hollywood-Star es sich bei ihrer Erzählung genau handelt, wird aus dem Video nicht ersichtlich.
Dass es sich bei dem Promi aber um einen Star ihrer vorherigen Aufzählung handelt, ist naheliegend. "Dann hat er gesagt: 'No, I wanna sit next to Claudia (Nein, ich will neben Claudia sitzen, Anm. d Red.).' Ich war ganz in love", beichtet die 64-Jährige. Was danach geschah, sei schließlich nicht mehr jugendfrei gewesen.
Die Vorkommnisse nach dem Dinner-Abend bleiben demnach Oberts Geheimnis. Eine Sache plaudert die Luxus-Lady aber dennoch abschließend aus: "Also er hat zu mir gesagt: You are the German Fräulein Wunder (Du bist das deutsche Fräulein Wunder, Anm. d. Red.)", so die Reality-Queen, bevor sie einen Schluck aus ihrem Weinglas nimmt.
