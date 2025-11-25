Nach gelöschter Story: Claudia Obert richtet klare Worte an Marc Terenzi

Hamburg - Anfang Oktober flammte die Schlammschlacht zwischen Marc Terenzi (47) und Verena Kerth (44) erneut auf. Um ihre Freundin zu unterstützen, teilte Claudia Obert (64) eine deftige Story , die sie kurz darauf wieder löschte. Jetzt wendet sich die Luxus-Lady erneut an den Sänger.

Claudia Obert (64) richtete in der Show von Andreas Ellermann (60) klare Worte an Marc Terenzi (47, l.). © Bildmontage: Instagram/claudiaobert_luxusclever/Marcus Brandt/dpa

Die 64-Jährige war bei Unternehmer Andreas Ellermann (60) in seiner Unterhaltungsshow "Ellermanns coole Late Night Show" zu Gast. Als die beiden auf Terenzi zu sprechen kamen, äußerte sich Obert überraschend distanziert.

"Also der Kerl hat nur ein bisschen viel Ärger gemacht. Ich wünsche ihm alles Gute und trinke Champagner auf sein Wohl", so die 64-Jährige im Gespräch mit dem Unternehmer.

"Ich wünsche ihm eine Milliardärsfreundin aus Amerika. Weil mit dem Geld kann er auch nicht so gut umgehen", erklärt Obert weiter. Zu Terenzi äußerte sie sich nicht weiter. Ganz im Gegenteil zu seiner Ex Kerth.

Diese nehme für Obert nämlich gelegentlich die Rolle als persönliche Assistentin ein.

Als Ellermann die Luxus-Lady auf den Musikvideodreh gemeinsam mit Heino (86) in einem Wald nahe Kitzbühel ansprach, erklärte Obert: "Da war meine Assistentin Verena Kerth dabei. Sie hat das Dirndl organisiert, sie kennt sich in Kitzbühel aus, sie ist schon lange mit Heino befreundet."