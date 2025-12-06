Claudia Obert crasht Interview: "Ich glaub', der macht mich an, der Stromberg"
Hamburg - Er ist wieder da! Seit Donnerstag ist Büro-Ekel Bernd Stromberg zurück auf den Kino-Leinwänden des Landes. Am Freitag war der Cast um Darsteller Christoph Maria Herbst (59) im Kinopolis in Hamburg zu Gast - und traf dort auf Trash-TV-Queen Claudia Obert (64).
Ein Reel des fiebertraumartigen Zusammentreffens ist auf dem Instagram-Kanal der Champagner-Liebhaberin zu sehen. Von dem Film-Journalisten Christopher Schmidt ("dieshowmitchris") und Claudias Lover Max Suhr (27) wird das Aufeinandertreffen zu Beginn des Videos als "soziales Experiment" angekündigt.
"Der Papa ist ja zurück im Kino ... Stromberg", beginnt Schmidt, ehe Max weiterführt: "Wir haben aber was viel Besseres: Wir haben nämlich die Mama, das ist die beste Chefin der Welt." Claudia selbst kommentiert: "Ich bin der Chef im Ring."
Anschließend ist die Unternehmerin dabei zu sehen, wie sie den Cast bei Interviews beobachtet. Dabei säuselt sie in ihrer typischen Art: "Ich glaub’, der macht mich an, der Stromberg. Der lächelt mich die ganze Zeit an."
Es folgt ein Interview von Schmidt mit Darsteller Herbst, das jedoch plötzlich von Claudia gecrasht wird. Sie philosophiert von "Rohrkrepierern" in der Regierung und fragt, ob Stromberg das nicht mal in die Hand nehmen könne.
"Das richte ich gerne aus", antwortet Herbst sichtlich belustigt.
Claudia Obert trifft in Instagram-Reel auf Büro-Ekel Bernd Stromberg
Claudia Obert zu Stromberg: "Ich bin mindestens so ein Knaller wie du"
Doch es geht noch weiter: Die Trash-TV-Queen erzählt, dass sie seit 35 Jahren erfolgreich Schuhe und Klamotten im Luxussegment verkaufe.
"Ja, vielleicht kriegen wir ja sogar einen Rabatt?", witzelt Herbst. Es sei ja eh alles gerade 50 Prozent rabattiert, entgegnet die Unternehmerin.
Anschließend lässt sie den Schauspieler noch den besonderen Stoff ihres Pullovers anfassen.
"Das sind ja auch genau Christophs Farben", kommentiert Co-Darsteller Bjarne Mädel (57, spielt Ernie) die Szenerie schmunzelnd. Zum Abschluss lässt Claudia es sich nicht nehmen, noch einmal zu betonen: "Ich bin Kult in Hamburg und Berlin. Ich bin mindestens so ein Knaller wie du."
Das weiß nun auch Büro-Ekel Stromberg ...
Titelfoto: Screenshot: Instagram/claudiaobert_luxusclever