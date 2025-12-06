Claudia Obert crasht Interview: "Ich glaub', der macht mich an, der Stromberg"

Hamburg - Er ist wieder da! Seit Donnerstag ist Büro-Ekel Bernd Stromberg zurück auf den Kino-Leinwänden des Landes. Am Freitag war der Cast um Darsteller Christoph Maria Herbst (59) im Kinopolis in Hamburg zu Gast - und traf dort auf Trash-TV-Queen Claudia Obert (64).

Claudia Obert (64) hat ein Interview mit Stromberg-Darsteller Christoph Maria Herbst (59) gecrasht. © Screenshot: Instagram/claudiaobert_luxusclever

Ein Reel des fiebertraumartigen Zusammentreffens ist auf dem Instagram-Kanal der Champagner-Liebhaberin zu sehen. Von dem Film-Journalisten Christopher Schmidt ("dieshowmitchris") und Claudias Lover Max Suhr (27) wird das Aufeinandertreffen zu Beginn des Videos als "soziales Experiment" angekündigt.

"Der Papa ist ja zurück im Kino ... Stromberg", beginnt Schmidt, ehe Max weiterführt: "Wir haben aber was viel Besseres: Wir haben nämlich die Mama, das ist die beste Chefin der Welt." Claudia selbst kommentiert: "Ich bin der Chef im Ring."

Anschließend ist die Unternehmerin dabei zu sehen, wie sie den Cast bei Interviews beobachtet. Dabei säuselt sie in ihrer typischen Art: "Ich glaub’, der macht mich an, der Stromberg. Der lächelt mich die ganze Zeit an."

Es folgt ein Interview von Schmidt mit Darsteller Herbst, das jedoch plötzlich von Claudia gecrasht wird. Sie philosophiert von "Rohrkrepierern" in der Regierung und fragt, ob Stromberg das nicht mal in die Hand nehmen könne.

"Das richte ich gerne aus", antwortet Herbst sichtlich belustigt.