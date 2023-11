Claudia Obert rechnet mit "Sommerhaus" ab: "Räudige Bude"

Berlin - Für Claudia Obert (62) und ihren Max Suhr (25) war es nur ein kurzes Vergnügen im " Sommerhaus der Stars ". Als erstes Pärchen musste das ungleiche Duo in Folge vier bereits die Koffer packen.

Claudia Obert (62, l.) und Max Suhr (25) vermissen die Zeit im Sommerhaus nicht. © RTL

"Das ist schon so lange her. Mir geht es wie Olaf Scholz, ich kann mich nicht erinnern", berichtet die Schampus-Liebhaberin am Rande von Micaela Schäfers (40) Geburtstagsfeier im Gespräch mit TAG24.

Die Zuschauer können sich allerdings vor allem an eine Szene erinnern: den Trockensex. Kaum waren die Turteltauben im Haus, da fielen sie schon übereinander her.

"Unsere Minuten der Einsamkeit mussten wir auch schön ausnutzen. Da konnten wir jetzt nicht warten, bis die Anderen kommen. Ich glaube, sie hätten es gerne gesehen", so Max.

Oberts Fazit: "Uns hat es sehr gut gefallen im Sommerhaus, solange wir zusammen waren - ohne die Anderen!"

Auch wenn sie nicht mehr dabei sind, schalten sie dennoch den Fernseher (dienstags bei RTL und auf Abruf bei RTL+) ein. Eindruck hinterlassen haben die ehemaligen Mitbewohner allerdings nicht. "Wir gucken da immer mal wieder rein und sind ziemlich entsetzt über a) das Sozialverhalten und b) den Intelligenzquotienten von den Anderen", erzählt die Läster-Schwester.