Claudia Obert rutscht die Hand aus: Tänzer muss sein Hinterstübchen verteidigen

"About last night. Eskalastions-Queen Claudia Obert zu Gast", schreibt Kiez-Legende Olivia Jones (55) zu ihrem neusten Video auf Instagram.

Gemeinsam mit Verena Kerth (43) schien die Luxus-Lady in einer der legendären Olivia-Jones-Bars in Hamburg unterwegs gewesen zu sein - und machte dabei ordentlich einen drauf!

"Hier spendiert Verena Kerth BFF Claudia Obert die nächste Eskalation", beschreibt die Dragqueen in dem Video weiter, während Claudia die anzügliche Tanzeinlage von einem jungen, muskulösen Mann genießt.

Doch es wäre nicht Claudia, wenn es an dem Abend ganz gewöhnlich zugehen würde. Kurzerhand nimmt der Tänzer die Luxus-Lady tatsächlich hoch, sodass ihre Beine die Hüften des jungen Mannes umklammern. Ein Oberteil hat er zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr an.

"Am Ende wurde es sogar unseren Tänzern zu krass", so Olivia weiter. Nachdem Claudia plötzlich auf den Schultern des Tänzers sitzt und ihren Schritt in Richtung seines Gesichts ausrichtet, eskaliert die Situation noch mehr.