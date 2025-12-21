Claudia Obert wettert gegen Bürgergeld-Empfänger: "Habe die Schnauze voll"
Hamburg - Society-Queen auf Zinne! Claudia Obert (64) regt sich über die deutschen Politiker und Bürgergeld-Empfänger auf.
Am Samstag holte die Unternehmerin in einem Instagram-Reel zu einem kleinen Rundumschlag aus. Zunächst regte sie sich darüber auf, dass Deutschland auch einen Facharbeitermangel im Bundestag hätte.
"Ich habe das Gefühl, die da arbeiten, die verstehen auch nichts von dem, was Ackerbau und Viehzucht ist", schimpft sie.
Sie hätte eigentlich einen Termin im Bundestag gehabt, gab sie an. "Bürgergeld oder Grundsicherung, scheißegal, wie das heißt", sagt die 64-Jährige.
Sie habe sich jedes Mal total aufgeregt, wenn es hieß, dieser oder jener Job wäre nicht zumutbar. "Ich habe die Schnauze voll. Mir ist auch alles zugemutet worden in meinem Leben, damit ich so viel Steuern bezahlen konnte", zetert das Reality-TV-Sternchen.
"Ich bin dafür, wer seinen Arsch nicht bewegt - oder sagen wir mal Hintern, ist nicht so vulgär - Wer seinen Hintern nicht bewegt, kriegt gar nichts", so die Forderung der Champagner-Liebhaberin.
Claudia Obert kritisiert deutsche Politiker
Claudia Obert: "Nirgendwo wird mal gemeldet, dass es da gut läuft"
Ihr hätte man öfter vorgeworfen, dass sie immer hinter dem Geld her sei und sie das Geld riechen würde.
"Ja, kaum machst du den Fernseher an, denen fehlt überall Geld. In den Tierheimen, in den Schwimmbädern, in den Schulen", zählt die 64-Jährige auf und überlässt es den Followern, sich einen Zusammenhang zur vorangegangenen Aussage zu erschließen.
"Es gibt nirgendwo in Deutschland, beim Straßenbau, bei der Infrastruktur, nirgendwo wird mal gemeldet, dass es da gut läuft", haut sie verbal auf den Tisch.
Immerhin gibt es ihrer Meinung nach noch einen Lichtblick, etwas, wo es eben doch noch läuft - bei ihr natürlich. Oder genauer gesagt: "Bei der Versorgung mit Champagner. Prost!", sagt sie abschließend und gönnt sich einen kräftigen Schluck.
Titelfoto: Christian Grube