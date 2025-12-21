Claudia Obert wettert gegen Bürgergeld-Empfänger: "Habe die Schnauze voll"

Hamburg - Society-Queen auf Zinne! Claudia Obert (64) regt sich über die deutschen Politiker und Bürgergeld-Empfänger auf.

Claudia Obert (64) regte sich über Bürgergeld-Empfänger auf. © Christian Grube

Am Samstag holte die Unternehmerin in einem Instagram-Reel zu einem kleinen Rundumschlag aus. Zunächst regte sie sich darüber auf, dass Deutschland auch einen Facharbeitermangel im Bundestag hätte.

"Ich habe das Gefühl, die da arbeiten, die verstehen auch nichts von dem, was Ackerbau und Viehzucht ist", schimpft sie.

Sie hätte eigentlich einen Termin im Bundestag gehabt, gab sie an. "Bürgergeld oder Grundsicherung, scheißegal, wie das heißt", sagt die 64-Jährige.

Sie habe sich jedes Mal total aufgeregt, wenn es hieß, dieser oder jener Job wäre nicht zumutbar. "Ich habe die Schnauze voll. Mir ist auch alles zugemutet worden in meinem Leben, damit ich so viel Steuern bezahlen konnte", zetert das Reality-TV-Sternchen.

"Ich bin dafür, wer seinen Arsch nicht bewegt - oder sagen wir mal Hintern, ist nicht so vulgär - Wer seinen Hintern nicht bewegt, kriegt gar nichts", so die Forderung der Champagner-Liebhaberin.