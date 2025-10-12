Marc Terenzi schlägt zurück und droht seiner Ex-Verlobten Verena Kerth
Hamburg - Die nächste Runde ist eingeläutet! Kurz nach seinem Einzug bei "Promi Big Brother" hatte Sänger Marc Terenzi (47) über seine Horror-Beziehung mit Verena Kerth (44) gesprochen. Seine Ex-Verlobte setzte schnell zum Konter an und erhob ebenfalls schwere Vorwürfe, gegen die sich der 47-Jährige jetzt zur Wehr setzte.
Am Freitag wurde auf seinem Instagram-Profil ein von seinem Anwalt gepostet - mit deutlichen Worten: In dem Schriftstück wird von einer falschen Tatsachendarstellung in der Öffentlichkeit gesprochen.
Hintergrund ist noch immer die heftige Auseinandersetzung zwischen dem Musiker und der Reality-TV-Darstellerin, die sich in einer Nacht im August 2023 in einem Hamburger Hotel zugetragen hatte. Damals musste sogar die Polizei anrücken, um die Situation zu entschärfen.
Während Terenzi die Nacht mit 2,2 Promille in der Ausnüchterungszelle verbringen musste, hatte Kerth das Zimmer, so hatte die Polizei es geschildert, mit Brand- und Schürfwunden verlassen. In der Folge hatten beide Anzeige erstattet.
Das Verfahren gegen Kerth wurde frühzeitig eingestellt. Terenzi wurde hingegen im Mai dieses Jahres der Prozess gemacht. Er wurde allerdings freigesprochen.
Und genau darauf beruft sich nun auch sein Anwalt. "In der Hauptverhandlung hat die Zeugin Kerth u. a. ausgesagt: 'Er hat mich nicht geschlagen.' Schließlich hat sogar die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt", steht in dem Schreiben.
Anwalt von Marc Terenzi droht Verena Kerth mit Strafanzeige
Zu dem wieder aufgeflammten Beef zwischen dem Ex-Paar war es gekommen, nachdem Terenzi bei "Promi Big Brother" über die Beziehung auspackte und davon sprach, Kerth hätte ihn mehrfach geschlagen, zum Teil auch ohne Essen eingesperrt. Dazu habe sie ihn fertiggemacht und mit ihren Aussagen in die Alkohol- und Drogensucht getrieben.
Kerth hatte daraufhin in einer Instagram-Story Stellung bezogen und sich gewehrt. "Wie es ist, mit einem Alkoholiker zusammenzuleben, können sich nur wenige vorstellen. Es war die Hölle für mich. Lügen", betonte sie. Laut ihren Aussagen soll er sie mehrfach im Suff angegangen haben.
Terenzis Anwalt sprach nun von dem Verdacht der üblen Nachrede. Sollte Kerth sich erneut in ähnlicher Weise äußern, werde er Strafanzeige erstatten.
Kerth hatte sich nach den TV-Äußerungen ihres Ex-Verlobten vor allem darüber geärgert, dass seine Aussagen "unkommentiert und ungeprüft" ausgestrahlt wurden, ohne ihre Meinung zu der Geschichte zu hören.
Sat.1 reagierte und lud sie daraufhin zu einem Talk ein, eine Antwort blieb bislang aber aus. Dennoch wird das letzte Wort in diesem Schlagabtausch noch nicht gesprochen sein.
Titelfoto: Fotomontage: Marcus Brandt/dpa (2)