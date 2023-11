Modelvertrag für Claudia Oberts Lover: "Liegt an meinem blendenden Aussehen"

Max Suhr (25), Lover von Trash-TV-Queen Claudia Obert (62), hat einen Modelvertrag unterschrieben. © André Lenthe Fotografie, Instagram/iammaxsuhr (Bildmontage)

Der selbständige Webdesigner hat einen Vertrag bei der führenden Hamburger Agentur "MGM Models" unterschrieben - und auch schon die ersten Jobs in der Tasche.

"Ich wurde auf einer Vernissage in Hamburg entdeckt. Dann ging es auch schon Schlag auf Schlag, es folgten Probeaufnahmen, jetzt gibt es schon die ersten Aufträge. Ich freue mich riesig!", erklärte der 25-Jährige gegenüber "BILD".

Doch nicht nur das, auch an einer Schauspielschule wurde der Trash-TV-Neuling angenommen. Max dazu: "Das liegt natürlich an meinem blendenden Aussehen."

Und Claudia? Die 62-Jährige freue sich "total" für ihn und unterstütze ihn sehr, so der Jungspund. "Sie gibt mir zu Hause Catwalk-Training, schließlich kommt sie ja aus der Modebranche", verdeutlichte Max.

Die Designerin und Boutique-Besitzerin selbst sagte: "Viel zu schade, dass Max als Webdesigner den ganzen Tag vor dem Computer hockt und programmiert. Das können doch die Nerds machen. Er muss raus in die Welt! Nach New York, Rio, Tokio – so wie ich in jungen Jahren!"