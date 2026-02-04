Nach Australien-Abbruch: So ging es bei Claudia Obert weiter

Hamburg/Gold Coast (Australien) - Am Sonntag wurde bekannt: Claudia Obert (64) verlässt Australien als Begleitperson von Dschungelcamperin Eva Benetatou (33) frühzeitig. Der Grund: ein schwerer Krankheitsfall in der Familie ihres Partners Max Suhr (27), der ebenfalls in Australien dabei war.

Claudia Obert (64) meldete sich nach ihrem Australien-Abbruch aus dem Flugzeug. © Screenshot: Instagram/claudiaobert_luxusclever

Nachdem die beiden das Luxushotel "Imperial" verlassen hatten, wurde es erst einmal still um das Paar. Doch nur kurze Zeit später meldete sich die 64-Jährige aus dem Flieger zurück nach Deutschland.

"Guten Morgen, ich bin gerade im Anflug auf Frankfurt und mache das, was Eva immer so gerne tut. Sie war jahrelang Stewardess und wollte eigentlich Pilotin werden. Das wäre für sie eigentlich schöner", so die Luxus-Lady in einem Instagram-Video am Dienstag, während sie in einer Maschine sitzt.

Sowohl Max als auch Obert wohnen in Hamburg, weshalb anzunehmen ist, dass die beiden vom Frankfurter Flughafen aus noch in die Hansestadt weiterreisen müssen. Wie es dort weitergeht und wie es um die erkrankte Person im Umfeld des 27-Jährigen steht, ließ die 64-Jährige allerdings nicht durchblicken.

"Wir harren heute Abend der Dinge, die da kommen, in Hamburg", erklärte sie weiter. Doch es wäre nicht Obert, wenn sie nicht auch noch einen Seitenhieb gegen die anderen Promis im Camp verteilen würde.

"Also ich habe mir jetzt lange genug dieses Pöbeln und Randalieren von dieser unerzogenen Göre aus der Schweiz gefallen lassen", so die Luxus-Lady und stichelt damit gegen Reality-Queen Ariel (22). "Nur Eva zählt."