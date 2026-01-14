Überraschender TV-Auftritt: Claudia Obert zeigt ein ganz anderes Gesicht
Köln - Kurz vor der Abreise nach Australien waren Claudia Obert (64) und Eva Benetatou (33) am Mittwochmorgen zu Gast bei Punkt 8. In der Sendung zeigte sich die 64-Jährige von einer ganz anderen Seite.
In Australien war die Society-Queen noch nie, gab sie bei RTL zu. "Ich habe auch gedacht, wenn ich da nicht hinkomme, ist es auch nicht so schlimm. Aber nun hat es sich super ergeben", erzählte Obert, die als Begleitperson von Benetatou ein Zimmer im Luxushotel "Imperial" in Surfers Paradise beziehen wird.
Auf die luxuriöse Unterbringung angesprochen, winkte die Unternehmerin ab und zeigte plötzlich eine mütterliche Seite. "Das ist für mich kein Luxus, das ist für mich Tagesgeschäft. Ich empfinde es als Luxus, wenn ich mal zwei, drei Stunden in Düsseldorf mit dem Kleinen zusammen bin. Eine Sache, die man nicht täglich hat, die ist was Besonderes", so die Hamburgerin.
Mit "dem Kleinen" meint sie George, Evas Sohn und ihr Patenkind. "Da ich keine Familie habe, kein Mann, ein Problem weniger. Aber für Kinder bin ich immer zu haben", sagte Obert.
So weit, so schön. Benetatou erklärte dann auch mit warmen Worten die Wahl Oberts als Patentante: "Ich wusste, auf sie kann ich zählen und sie nimmt das halt auch ernst."
Da wiegelte die Luxuslady aber gleich in klassischer Obert-Manier ab. "Also so dramatisieren würde ich das jetzt nicht. Ich war auch fünfmal verlobt und nie verheiratet. Es hat halt gepasst und jetzt hänge ich an dem Kleinen", sagte sie trocken.
Claudia Obert: "Ich mache für sie Propaganda und Wahlkampf"
Doch ihre mütterliche Art blieb nicht die einzige Überraschung. "Aber Claudia, weiß das Hotel Bescheid, dass du kommst? Also sind die Champagner-Vorräte aufgefüllt?", wollte Moderatorin Angela Finger-Erben (45) wissen.
"Also soviel ich weiß, ist das Zeug in Australien entsetzlich teuer. Und es sieht auch immer so aus, als wenn der Champagner bei mir fließt wie sonst was. Es ist immer noch was Besonderes. Und je weniger ich trinke, umso besser schmeckt er mir. Wenn ich den saufe wie Wasser, dann ist es gar nicht der Genuss", erklärte die 64-Jährige.
Immerhin erfüllt die Hamburgerin hinsichtlich ihrer Rolle als Begleitperson genau die Erwartungen, die Dschungelkandidatin Eva in sie gesteckt haben dürfte.
"Ich bereite mich da seit Wochen vor. Wo ich hinkomme, teile ich das den Leuten mit. In Hamburg beim Friseur, in all meinen Kneipen. Ich mache für sie Propaganda und Wahlkampf. Mehr geht gar nicht. Und da bin ich gut drin", so Obert.
Klingt fast so, als würde der Gang in den australischen Busch für Benetatou mit dieser Begleitung zum Spaziergang werden.
Titelfoto: Instagram/evanthiabenetatou