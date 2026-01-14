Überraschender TV-Auftritt: Claudia Obert zeigt ein ganz anderes Gesicht

Köln - Kurz vor der Abreise nach Australien waren Claudia Obert (64) und Eva Benetatou (33) am Mittwochmorgen zu Gast bei Punkt 8. In der Sendung zeigte sich die 64-Jährige von einer ganz anderen Seite.

Claudia Obert (64) ist seit 2019 mit Eva Benetatou (33) befreundet und die Patentante ihres Sohnes. © Instagram/evanthiabenetatou

In Australien war die Society-Queen noch nie, gab sie bei RTL zu. "Ich habe auch gedacht, wenn ich da nicht hinkomme, ist es auch nicht so schlimm. Aber nun hat es sich super ergeben", erzählte Obert, die als Begleitperson von Benetatou ein Zimmer im Luxushotel "Imperial" in Surfers Paradise beziehen wird.

Auf die luxuriöse Unterbringung angesprochen, winkte die Unternehmerin ab und zeigte plötzlich eine mütterliche Seite. "Das ist für mich kein Luxus, das ist für mich Tagesgeschäft. Ich empfinde es als Luxus, wenn ich mal zwei, drei Stunden in Düsseldorf mit dem Kleinen zusammen bin. Eine Sache, die man nicht täglich hat, die ist was Besonderes", so die Hamburgerin.

Mit "dem Kleinen" meint sie George, Evas Sohn und ihr Patenkind. "Da ich keine Familie habe, kein Mann, ein Problem weniger. Aber für Kinder bin ich immer zu haben", sagte Obert.

So weit, so schön. Benetatou erklärte dann auch mit warmen Worten die Wahl Oberts als Patentante: "Ich wusste, auf sie kann ich zählen und sie nimmt das halt auch ernst."

Da wiegelte die Luxuslady aber gleich in klassischer Obert-Manier ab. "Also so dramatisieren würde ich das jetzt nicht. Ich war auch fünfmal verlobt und nie verheiratet. Es hat halt gepasst und jetzt hänge ich an dem Kleinen", sagte sie trocken.