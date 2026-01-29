Vertrag gebrochen? Claudia Obert bricht aus Dschungel-Hotel aus
Hamburg/Gold Coast (Australien) - Während die Promis im Dschungelcamp mit Regen, Prüfungen und Streitigkeiten zu kämpfen haben, machen es sich deren Begleitpersonen im australischen Luxushotel "Imperial" gemütlich. Doch Claudia Obert (64) hatte andere Pläne.
Als Begleitperson von Eva Benetatou (33) ist die Luxus-Lady gemeinsam mit Partner Max Suhr (27) nach Australien gereist. Doch der 64-Jährigen scheint die Ruhe und Friedlichkeit vor Ort wohl etwas zu langweilig geworden zu sein.
Nach Informationen von BILD schnappte sie sich ihren Max und machte sich spontan aus dem Staub: Am Mittwoch flog Obert kurzerhand mit ihrem Partner von Brisbane nach Sydney!
Dort soll sich die Luxus-Lady am Sydney Opera House vor allem den Champagner schmecken lassen haben. Ihr Partner wiederum solle sich mit einem Weizen erfrischt haben.
"Eine Obert kann man nicht als Geisel halten! Wenn ich schon in Australien bin, muss ich nach Sydney. Ich bin morgen wieder da", rechtfertigt sich die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin noch vorab am Flughafen.
Ein Ausflug, der so eigentlich gar nicht erlaubt sei. Denn eigentlich gilt für die Begleitpersonen der Promi-Camper eine vertraglich geregelte Präsenzpflicht im Hotel. Der Grund: Jederzeit könnten Interviews oder spontane TV-Drehs anstehen, wofür die Begleiter spontan zur Verfügung stehen müssen.
Claudia Obert: Vertragsbruch wegen spontanem Ausflug nach Sydney?
Ob Obert mit ihrem Sydney-Trip also einen Vertragsbruch begangen hat?
Nein. Die Luxus-Lady soll sich für ihren Ausflug die Erlaubnis von der Produktion eingeheimst haben.
Später meldete sich die 64-Jährige erneut - sichtlich zufrieden und mit leichtem Schwips: "Ich habe befürchtet, es gibt keinen Champagner in Australien. Aber in jeder schmierigen Hafenkneipe - so auch Sydney. Prost!"
Ihre Flucht aus dem Hotel solle aber nur von kurzer Dauer sein. Lediglich einen Tag habe Obert mit ihrem Max in Sydney verbracht, sodass sie ab Donnerstag wieder reichlich Seitenhiebe gegen die Camper austeilen kann.
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24