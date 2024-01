Wer begleitet denn hier Claudia Fischer zur Filmpremiere von Argyle?

Claudia Schiffer (53) begleitet ihren Mann, Filmregisseur Matthew Vaughn (52), zur Premiere von "Argyle". Doch ihre Katze Chip stahl allen die Show. © Montage: HENRY NICHOLLS / AFP, HENRY NICHOLLS / AFP

Claudia Schiffer (53) ist es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen, doch am Mittwochabend bei der Kinopremiere von "Argylle" in London waren alle Augen auf ihren Kater Chip gerichtet. Das berichtete die britische Boulevard-Zeitung "Daily Mail".

Und Chip hatte allen Grund, bei der Premiere dabei zu sein: In der neuen Action-Komödie von Claudia Schiffers Ehemann Mathew Vaughn (52, "X-Man: Erste Entscheidung", "The King's Man") spielt die Schottische Faltohrkatze eine tragende Rolle. Im Film begleitet Chip als Kater Alfie sein Frauchen - die schüchterne Bestsellerautorin Elly Conway (gespielt von Bryce Dallas Howard, 42) - in turbulenten Abenteuern um die Welt, während die beiden immer tiefer in eine Spionage-Verschwörung verstrickt werden.

Passend zum Anlass führte Claudia Schiffer ein glamouröses, gelbes Abendkleid mit Argyle-Muster und goldenen Pumps ins Feld. Kater Chip machte es sich derweil in seinem gelben Katzenrucksack, den sein Frauchen lässig über die Schulter hängte, gemütlich.

Aus einem großen Guckloch beobachtete die Samtpfote das bunte Treiben auf dem roten Teppich.