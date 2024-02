Claudia Schiffers Tochter zeigt ihre Kurven!

Suffolk (Großbritannien) - Die guten Gene wurden ihr in die Wiege gelegt: Model-Tochter Clementine Vaughn (19) kommt ganz nach ihrer schönen Mutter Claudia Schiffer (53).

Denn auch wenn die Blondine bislang noch keine Erfahrung im Model-Business hat, scheint sie bereits ganz genau zu wissen, wie sie ihren attraktiven Körper perfekt in Szene setzt.

In ihrer Instagram -Story präsentierte Clementine Vaughn jetzt ihre sexy Kurven in einem freizügigen schwarzen Cut-out-Badeanzug und gab dabei den Blick auf ihren schlanken Body und ihr üppiges Dekolleté frei.

Claudia Schiffer (53) und Ehemann Matthew Vaughn (52) haben drei gemeinsame Kinder. © Ian West/PA Wire/dpa

Lange Zeit hatte Claudia Schiffer ihre drei Kinder Caspar (21), Clementine und Cosima (13) aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Seit gut einem Jahr zeigt sich das Supermodel bei Events aber immer häufiger an der Seite seiner ältesten Tochter. So hatte die 53-Jährige Clementine unter anderem vergangenen Herbst zur Sommershow von Versace in Mailand mitgenommen und später ein Foto des gemeinsamen Mutter-Tochter-Auftritts im Netz geteilt.

Und auch die 19-Jährige selbst scheint sich nicht länger vor der Öffentlichkeit verstecken zu wollen: Bei Social Media gewährt sie ihren inzwischen mehr als 13.000 Followern regelmäßig private Einblicke in ihr Leben.

Wie die schöne Model-Tochter im Interview mit der Vogue ausplauderte, will sie schon bald von England nach New York ziehen. Möglicherweise ja der perfekte Ort, um den Weg für eine eigene Karriere in der Modebranche zu ebnen?