Im Leo-Look und mit üppigem Dekolleté: So sexy präsentiert sich Claudia Schiffers Tochter

London/Mailand - Lange Zeit hielt Claudia Schiffer (53) ihre Kinder, vor allem die beiden Töchter, aus der Öffentlichkeit heraus. Doch seit ungefähr einem Jahr zeigt sich das Supermodel immer öfter mit ihrer Ältesten auf Events oder dem roten Teppich. Clementine wird in knapp zwei Wochen schon 19 Jahre alt und geht nun langsam eigene Wege.

In einem Beitrag von August posiert die Blondine fast schon wie ein richtiges Model vor atemberaubender Landschaft. Ein echter Hingucker dabei ist vor allem ihr üppiges Dekolleté, welches im schwarzen Korsett extrem zur Geltung kommt.

Und noch etwas fällt auf, wenn man durch die Beiträge der jungen Frau scrollt: Clementine zeigt offenbar gern, was sie zu bieten hat!

Präsentierten sich Schiffer und ihre Tochter gemeinsam in der Öffentlichkeit, wurde immer wieder darüber berichtet, wie ähnlich sich die beiden sind. Auch auf diversen Instagram-Bildern der 18-Jährigen ist die verblüffende Ähnlichkeit zu ihrer Mutter nicht zu übersehen.

Ob Clementine Vaughn, die den Nachnamen ihres Vaters Matthew Vaughn trägt, bald in die Fußstapfen ihrer berühmten Promi-Mutter treten wird? Immerhin standen die beiden schon gemeinsam für einen Model-Job der Bekleidungsmarke Réalisation Par vor der Linse.

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

So aufreizend präsentiert sich Clementine Vaughn auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/clementine_vaughn_

Auf mehreren Schnappschüssen im Sommer präsentiert sich Clementine in knappen Bikinis. Auch mit ihrem aktuellen Beitrag polarisiert Schiffers älteste Tochter: In einem hautengen Lederanzug, der sowohl Po als auch Busen betont, heizt die in London geborene Schönheit ihren Fans ordentlich ein.

"Du bist so heiß" und "Woooow", schwärmen die Instagram-User von ihrem Idol. Model-Potenzial hätte Clementine definitiv.

Doch ob die Britin tatsächlich irgendwann auf den Laufstegen dieser Welt oder als Cover-Girl in Modemagazinen zu sehen sein wird, darüber lässt sich nur spekulieren.

Neben ihrer Affinität zum Modeln hat Clementine auch noch ihre Liebe zur Kunst entdeckt. Auf ihrem Instagram-Profil postet sie regelmäßig Fotos selbst gezeichneter Bilder.