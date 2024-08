Clea-Lacys Mann macht ihr Liebeserklärung, doch Fans sind skeptisch: "Gespannt, ob du treu bleibst"

Dass die beiden so schnell wieder zueinander finden, hätte sicherlich keiner gedacht. Schließlich schockierte Clea-Lacy ihre Fans noch im Mai mit einer traurigen Nachricht. "Ich werde künftig alleinerziehend sein", prognostizierte sie damals in ihrer Instagram-Story.

Die 33-Jährige ist derweil im Mama-Alltag angekommen.

In einem rührenden Instagram-Beitrag gestand Hasim seiner Herzdame nun seine Liebe. In diesem heißt es: "Ich möchte meiner wunderbaren Frau Clea-Lacy danken. Du hast nicht nur zwei gesunde Söhne, Mika und Mišah, zur Welt gebracht, sondern auch in der schwierigsten Zeit unglaubliche Stärke gezeigt [...]. Ich bin so stolz auf dich und liebe dich über alles."

Dazu postete er ein Knutsch-Bild mit seiner Clea-Lacy, was eindeutig beweist: Die beiden haben wieder zueinander gefunden!

Eher skeptisch der Liebeserklärung gegenüber zeigen sich einige Follower. So findet eine Userin: "Naja sei auch stolz auf sie, dass sie eurer Liebe scheinbar eine zweite Chance gegeben hat." Eine andere zweifelt sogar an Hasims Aufrichtigkeit: "Bin mal gespannt, ob du treu bleibst."

Was die Fans denken, scheint der frisch gebackenen Zwillingsmama ziemlich Schnuppe zu sein. Sie bedankte sich bei ihrem Schatz und repostete den Beitrag ganz freudig in ihrer Story.