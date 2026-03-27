Ulmen-Anwälte gehen gegen "Spiegel" vor! Fernandes spricht von "blauen Flecken am ganzen Körper"

Berlin - Die Anwaltskanzlei von Christian Ulmen (50) geht im Zusammenhang mit den Vorwürfen seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) juristisch gegen die Berichterstattung des "Spiegel" vor!

Vor rund einer Woche erhob Collien Fernandes (44) erhebliche Vorwürfe gegen ihren Exmann Christian Ulmen (50). (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa (Archivbild)

"Entsprechende Darstellungen sind falsch", schreibt die Kanzlei auf X zu der Äußerung von Fernandes, dass er sogenannte Deepfake-Pornos seiner Ex-Frau verbreitet habe.

Nun soll entsprechend dagegen vorgegangen werden.

Die Kanzlei betont außerdem, dass von Ulmen keinerlei einseitige Gewalt ausgegangen sei. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Collien in Spanien wegen des Verdachts auf körperliche Gewalt von der Polizei festgenommen worden sei.

"Oh mein Gott! Ich glaube es nicht!", schreibt sie daraufhin auf Instagram. Er habe nur einen kleinen Kratzer am Hals gehabt.

"Und hat selbst der Polizei gegenüber geäußert, dass ich ihm keinerlei Gewalt angetan habe", so die Schauspielerin weiter.