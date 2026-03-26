Spott-Post zum Fall Ulmen/Fernandes: Massiver Gegenwind für Monika Gruber
Erding - Während sich viele Stars in Deutschland mit Collien Fernandes (44) solidarisieren, zieht die bayerische Kabarettistin Monika Gruber (54) den Fall ins Lächerliche – und löst damit eine Welle der Empörung aus!
Gruber teilte auf X Screenshots von zwei Fake-Profilen von sich. Dazu schrieb sie: "Achtung: Diese beiden Profile sind FAKE!!! Ich fühle mich virtuell vergewaltigt!"
Eine klare Anspielung auf den Fall Ulmen/Fernandes, schließlich titelte der "Spiegel" die Story um das getrennte Promi-Paar mit dem direkten Zitat: "Du hast mich virtuell vergewaltigt".
Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen (50), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Es geht unter anderem um Anmaßung des Personenstands, öffentliche Beleidigung, Offenlegung von Geheimnissen, wiederholte Körperverletzung im familiären Näheverhältnis und schwere Bedrohung.
Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich "in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung" handle. Zudem würden "unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet".
Monika Gruber über den Fall Ulmen/Fernandes auf X
Monika Gruber zeigt sich vom Shitstorm wegen Collien Fernandes unbeeindruckt
"Es ist unterste Schublade, Profil-Imitationen mit digitaler sexualisierter Gewalt gleichzusetzen. Das verharmlost die Opfer von sexuellem Missbrauch und macht sie lächerlich. Du solltest Dich schämen. Das ist wirklich widerlich", kommentierte ein Nutzer den Gruber-Post auf X.
Ein anderer User meint: "Monika Gruber zeigt wieder einmal pervertierte Geschmacklosigkeit."
In den Kommentaren finden sich aber auch User, die den Beitrag lustig finden.
Und wie reagierte Monika Gruber selbst auf die Kritik? Unbeeindruckt! Die Kabarettistin repostete zahlreiche Beiträge, die die Vorwürfe in dem Fall relativieren.
Titelfoto: Matthias Balk/dpa; Jörg Carstensen/dpa (Montage)