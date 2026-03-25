Spott-Post zum Fall Ulmen/Fernandes: Massiver Gegenwind für Monika Gruber

Erding - Während sich viele Stars in Deutschland mit Collien Fernandes (44) solidarisieren, zieht die bayerische Kabarettistin Monika Gruber (54) den Fall ins Lächerliche – und löst damit eine Welle der Empörung aus!

Monika Gruber (54) sorgt für Kontroversen im Netz. © Matthias Balk/dpa

Gruber teilte auf X Screenshots von zwei Fake-Profilen von sich. Dazu schrieb sie: "Achtung: Diese beiden Profile sind FAKE!!! Ich fühle mich virtuell vergewaltigt!"

Eine klare Anspielung auf den Fall Ulmen/Fernandes, schließlich titelte der "Spiegel" die Story um das getrennte Promi-Paar mit dem direkten Zitat: "Du hast mich virtuell vergewaltigt".

Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen (50), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Es geht unter anderem um Anmaßung des Personenstands, öffentliche Beleidigung, Offenlegung von Geheimnissen, wiederholte Körperverletzung im familiären Näheverhältnis und schwere Bedrohung.

Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich "in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung" handle. Zudem würden "unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet".