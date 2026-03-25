Sarah Kuttner steht zu Collien Fernandes und rechnet ab: "Ulmen ist ein Wi***er"

Berlin - Sie kennt Collien Fernandes (44) schon seit ihrer Zeit bei VIVA und hat mit Christian Ulmen (50) bei MTV gearbeitet: Sarah Kuttner (47) hat ihr Schweigen gebrochen und sich bei Instagram ordentlich in Rage geredet.

Sarah Kuttner (47) hat bei Instagram mit Christian Ulmen abgerechnet und kein gutes Haar an ihrem Ex-Kollegen gelassen. © Screenshot/Instagram/diekuttner (Bildmontage)

Dabei hat die Autorin jegliche Zurückhaltung abgelegt und den 50-Jährigen förmlich in der Luft zerrissen.

"Alter Falter, das geht nicht, Du hast alles kaputtgemacht", warf sie ihm vor. Im Grunde habe er allen Mädchen, die damals in den Nerd verknallt waren und die dachten, es gebe noch gute Typen, "bewiesen: Doch - doch, doch, ihr seid auch böse", stellte sie ihren Ex-Kollegen an den Pranger.

Dabei wollte sie auch nichts von der allgemein gültigen Unschuldsvermutung wissen. "I totally get it, aber wir haben nicht die Zeit zu warten, bis das bewiesen ist. So funktioniert ein Opfer sein nicht", merkte die 47-Jährige an.

Man müsse als Opfer hingehen dürfen und sofort Schutz bekommen, selbst wenn nicht ganz sicher sei, ob es wirklich ein Opfer ist. Zudem habe sie im vorliegenden Fall das Gefühl, dass die Lage relativ eindeutig sei. Sollte sich dass doch als Irrtum erweisen, "dann werde ich meine Arschbacken zusammenkneifen und sagen: Ich habe mich geirrt!"

Bis dahin bleibe sie aber "Team Collien und bis dahin ist Christian Ulmen ein Wichser", fand Kuttner deutliche Worte. "Und hoffentlich verklagt er mich nicht", schob sie hinterher.