Cora Schumacher bekommt mysteriöses Paket: "Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer?"

Cora Schumacher (47) hat am Dienstag Blumen-Grüße von einem unbekannten Absender bekommen. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)

Erst ihr frühes Dschungel-Aus nach nur wenigen Tagen, dann ein Streit mit ihrem besten Freund Jörg Kunze (50) und schließlich der öffentliche Schlagabtausch mit ihrer (angeblichen) Affäre Oliver Pocher (46).

Nach den turbulenten Zeiten soll es nun endlich wieder bergauf gehen bei der Ex-Frau vom ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (48).

Kein Wunder also, dass Cora auch in Sachen Liebe weiterhin mit offenen Augen durchs Leben gehen will - irgendwann muss sich "Mr. Right" ja endlich zeigen.

Oder hat er das vielleicht sogar schon? Immerhin hat die 47-Jährige einen heimlichen Verehrer, wie sie am Dienstag via Instagram-Story verraten hat.