Cora Schumacher hat die Faxen dick: Fiese Stichelei und Drohung gegen Oliver Pocher!

Cora Schumacher (47) war von 2001 bis 2015 mit Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (48) verheiratet. © Henning Kaiser/dpa

Seit die Affären-Story publik wurde, macht sich Olli in seinem Bühnenprogramm nicht nur über die Blondine lustig, sondern streitet das Techtelmechtel auch bis heute ab. Inzwischen hat sich aus der vermeintlichen Romanze nur eine weitere öffentliche Promi-Schlammschlacht entwickelt.

Jüngst war es wieder Cora, die den nächsten Giftpfeil aus dem Köcher zog. Zu einem Clip auf Instagram, in welchem sie auf humorige Weise darstellt, dass sie schon viele Männer mit Problemen gehabt habe, schreibt sie: "Mädels, lasst die Tür besser zu, wenn wieder irgendein 'Liebeskasper' vor eurer Tür steht."

Damit spielt die Ex-Schwägerin von Formel-1-Ikone Michael Schumacher (55) auf Pochers gleichnamiges Bühnenprogramm an sowie die Tatsache, dass dieser nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) bei ihr auf der Matte gestanden habe.

Das Ganze garnierte Cora abschließend noch mit einer Drohung. In den Hashtags zu dem Post taucht neben Begriffen wie "Lügner" und "Männer" nämlich auch der Hinweis "truestoryincoming" (zu Deutsch: "die wahre Geschichte kommt") auf.

Scheint so, als habe die 47-jährige Blondine noch die ein oder andere pikante Enthüllung rund um das Pocher-Thema in der Hinterhand. Die Wahrheit kennen am Ende aber wohl nur die beiden selbst.