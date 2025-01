Cora Schumacher meldet sich aus Therapie: Hat sie diese Störung jahrelang verschwiegen?

Die 48-Jährige teilte ganz private Inhalte ihrer Sitzung - erntet sie dafür künftig mehr Verständnis? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Aber auch die Grenzen anderer will Cora künftig mehr wahren und respektieren - das geht zumindest aus einer der Notizen hervor. Passend dazu teilte das Ex-Model den Spruch: "Grenzen zu setzen ist keine Ablehnung der anderen, sondern ein Akt der Selbstachtung."

Ebenso will die ehemalige Kurzzeit-Bewohnerin des Dschungelcamps ganz besonders daran arbeiten, dass es ihr "gut geht". Eine Sache hat die Wahl-Düsseldorferin bislang offenbar verschwiegen ...

Cora Schumacher soll an ADHS leiden! Unter dem Punkt "Interesse für andere" steht geschrieben: "ADHS Schwächen ausgleichen". Nähere Informationen oder Angaben sind auf dem Flipchart nicht zu finden.

"Das alte Kapitel ist beendet, und ich blicke nur noch nach vorne. Die schlechten Erfahrungen, die Verletzungen und all das, was mich zurückgehalten hat, lasse ich bewusst hinter mir." Untere anderem mit diesen Worten will die 48-Jährige ganz neue Zeiten in ihrem Leben einläuten.