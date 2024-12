Cora Schumacher mit bizarrem Geburtstagsgruß: So scherzt sie über ihre eigene Therapie!

Düsseldorf - Ex-Model Cora Schumacher (48) hat zu ihrem Geburtstag einen bizarren Gruß an ihre Follower gerichtet. Nachdem es in den letzten Wochen still um sie war, meldete sie sich mit einem fragwürdigen Scherz offenbar aus ihrem eigenen Klinikaufenthalt, wo sie gerade eine Therapie macht.