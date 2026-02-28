David Schumacher heiratet heimlich und lädt Mama Cora nicht ein: Das sagt sie dazu
Düsseldorf - David Schumacher (24) hat in Salzburg still und heimlich seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi (25) geheiratet. Doch als die Hochzeitsglocken läuteten, war Mutter Cora (49) nicht mit dabei. Jetzt hat sie sich dazu geäußert.
Während enge Freunde und wenige Familienmitglieder der standesamtlichen Trauung beiwohnen durften, war die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin nicht eingeladen.
"Als Mama bin ich nicht böse auf meinen Sohn, sondern einfach nur unfassbar traurig, dass es so ist, wie es ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann", erklärt das einstige Erotikmodel gegenüber "Bild".
Trotz allem wünsche sie dem 24-jährigen Rennfahrer nur das Beste. "Ich bin immer für ihn da und werde ihn immer über alles lieben. Er soll den schönsten Tag in seinem Leben in vollen Zügen genießen und ich hoffe sehr, dass er glücklich ist", so Cora.
Nachdem es in den vergangenen Jahren nicht unbedingt harmonisch zwischen der 49-Jährigen und ihrem Sohn zugegangen ist, will die Ex-Frau von Ralf Schumacher (50) jetzt kein böses Wort über David verlieren.
Cora Schumacher zeigt sich enttäuscht, ihre Sätze lassen tief blicken
"In diesem Falle antworte ich nicht als Cora Schumacher, sondern als Mama. Das hat David gefühlt tausendmal am Tag zu mir gesagt, als er noch ein kleiner Junge war", macht sie klar.
Jedes Mal, wenn der 24-Jährige "Mama" gesagt oder gerufen habe, habe ihr Herz ein Ticken schneller geschlagen. "Vor Freude und Liebe", schwärmt Cora.
Diese Sätze lassen tief blicken: "Ich denke, dass jede Mutter da draußen dieses Gefühl nachvollziehen kann", lässt die Reality-TV-Teilnehmerin abschließend wissen.
