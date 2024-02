Klartext! Darum hat Cora Schumacher ihre Pocher-Affäre öffentlich gemacht

Cora Schumacher (47) sorgte kurz vor dem Start des RTL-Dschungelcamps für Schlagzeilen, als sie öffentlich behauptete, eine Affäre mit Comedian Oliver Pocher (46) zu haben. © Henning Kaiser/dpa

Die 47-Jährige habe vor dem Start des Dschungelcamps vor der Wahl gestanden, ob sie die angebliche Affäre nun öffentlich macht oder ihr Schweigen beibehält - mit dem Risiko, dass am Ende trotzdem alles ans Licht kommt, verrät Cora nun gegenüber der "Bild".

Am Ende entschied sich die Blondine bekanntermaßen für den Weg über die Öffentlichkeit - auch, um anderen Frauen Mut zu machen, wie sie meint.

"Wir leben in einer Zeit, in der wir Frauen ermutigen sollten, ihre Stimme zu erheben, und nicht, sie in Zweifel zu ziehen. Es geht nicht nur um mich. Es geht darum, Raum für die Geschichten aller Frauen zu schaffen, ohne Vorurteile", so Coras Appell.

Und weiter: "Im Dschungelcamp darauf angesprochen zu werden, war wie ein Schlag ins Gesicht. Es fühlte sich an, als würde ich gegen meinen Willen in eine Ecke gedrängt. Ich wollte nur, dass meine Wahrheit gehört wird, ohne mich selbst zu verleugnen", berichtet der Blondschopf.