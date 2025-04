Probleme mit den Finanzbehörden: Cora Schumacher macht sich über die Geissens lustig

Köln/Monaco - In der jüngsten Schlammschlacht zwischen Cora Schumacher (48) und ihrem Ex-Mann Ralf (49) haben sich " Die Geissens " klar auf die Seite des Rennfahrers geschlagen. Monate später gab's jetzt die Retourkutsche!

In ihrer Instagram-Story teilte Cora einen Beitrag über die angeblichen Steuerschulden von Carmen (59) und Robert Geiss (61). Dazu schrieb sie vielsagend: "Finanzamt oder einfach nur Karma mit Taschenrechner?" Ein paar Lach-Emojis gab's noch obendrauf.

Mithilfe einer Langzeittherapie möchte sie ihre alten Wunden heilen. Doch jetzt, wo Ralfs gute Freunde wegen finanzieller Ungereimtheiten in die Schlagzeilen geraten sind, konnte sich die 48-Jährige einen süffisanten Seitenhieb nicht verkneifen.

Im Netz machte die Blondine ihrem früheren Partner damals heftige Vorwürfe und betonte dabei immer wieder, von der gleichgeschlechtlichen Liebe nichts gewusst zu haben. Sie fühlte sich von Ralf hintergangen. Der Streit eskalierte und endete für Cora in einer Tagesklinik .

Steuerschulden? Das südfranzösische Luxushotel von Robert (61) und Carmen Geiss (59) soll zwangsversteigert werden. © Georg Wendt/dpa

Tatsächlich sieht das Ganze etwas nach verspäteter Rache aus. Auf alle Fälle ist bei der ehemaligen "Dschungelcamp"-Kandidatin eine gewisse Genugtuung spürbar, dass das Millionärsehepaar aus Monaco kürzlich ins Visier der französischen Steuerfahndung geraten ist.

Demnach könnten die TV-Stars ihr Luxushotel in Südfrankreich verlieren. Wie "Business Insider" berichtet, kommt das Vier-Sterne-Resort "Maison Prestige Roberto Geissini" in Grimaud am 25. April 2025 unter den Hammer.

Laut dem Wirtschaftsblatt geht es um ausstehende Steuerzahlungen aus den Jahren 2010 bis 2022. Insgesamt sollen Robert und seine Ehefrau so Verbindlichkeiten in Höhe von sieben Millionen Euro aufgebaut haben. Noch wehrt sich der 61-Jährige gegen den Beschluss.

Cora wird das Geschehen sicherlich ganz genau im Blick behalten. Im Zuge des Kleinkriegs mit Ralf hatte Carmen Geiss unter anderem öffentlich ausgeplaudert: "Ich kenne Cora seit 20 Jahren und ja, sie hat auch mich früher benutzt, um ihre Affären zu decken." Das Tischtuch zwischen den beiden Frauen scheint seither zerschnitten.