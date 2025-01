Trotz 700-Quadratmeter-Luxus-Villa: Cora Schumacher meckert über Mini-Rente

Und ihr Einkommen hat es durchaus in sich! Immerhin verdient Cora etwa 12.000 Euro monatlich, wie sie in der Show erzählt.

Die 48-Jährige ist Hauptdarstellerin in der ersten Folge der neuen Staffel der SAT.1-Show "Über Geld spricht man doch", die am Montagabend erstmals ausgestrahlt wird - und legt darin transparent offen, wie viel Budget sie im Monat zum Leben hat.

In der TV-Doku legt die Ex-Frau von Ralf Schumacher (49) transparent offen, wie viel Geld sie im Monat zur Verfügung hat. © Joyn

Eine Methode dafür: Cora ist Eigentümerin verschiedener Immobilien, hat unter anderem auch die Millionensumme, die sich bei der Scheidung von Ralf Schuhmacher zugesprochen bekommen hat, in Steine investiert. Eine gute Entscheidung, wie sich heute zeigt - schließlich stammt der Großteil ihres Einkommens aus eben diesen Immobilien.

Dementsprechend sei es für sie auch "zum Brüllen komisch", dass viele Menschen denken würden, dass sie auch heute noch von ihrem finanziell gut aufgestellten Ex-Mann leben würde, meint die ehemalige Rennfahrerin in der TV-Doku.

Trotz ihres vergleichsweise hohen Einkommens hat Cora aber fest vor, in der Zukunft ihre Ausgaben zu reduzieren. Dafür reist sie in der Show auch extra nach Mallorca, um dort ihre teuren Uhren an den Mann - oder die Frau - zu bringen. Insgesamt erhoffe sie sich so zwischen 20.000 und 30.000 Euro, verrät die 48-Jährige.

Die vierteilige Doku-Serie "Über Geld spricht man doch" könnt ihr ab Montag um 20.15 auf SAT1 oder im Stream bei Joyn! sehen.