"Coupleontour"-Ina gibt schonungslosen Einblick: Ist die Mutter-Tochter-Bindung gestört?

Ein Foto aus vergangenen Tagen: Vanessa (28, l.) und Ina (28).

In einer langen Instagram-Story erzählte sie, dass sie viele Zuschriften bekommen hätte. Viele wollen wissen, was mit Olivia ist.

Schließlich zog Ina nach der Trennung zurück nach Köln in ihre alte Heimat, "um den Rückhalt ihrer Familie zu haben" und für ihre krebskranke Mutter da zu sein, wohingegen Livi bei Vanessa in Berlin blieb - in ihrem gewohnten Umfeld mit Großeltern, Freunden und Tagesmutter.

Das Paar hätte sich zum Kind per Samenspender entschlossen, als sie zu "100 Prozent fit und gesund waren" und die Lebenssituation eine andere gewesen sei. 2022 erlitt Ina mit ihrem Schlaganfall einen Schicksalsschlag. Zu diesem Zeitpunkt war Vanessa hochschwanger und brachte Olivia nur zwei Tage später auf die Welt, während Ina im Koma lag.

"Vanessa und Livi sind ein unzertrennliches Team und wir führen zwei komplett getrennte Leben voneinander", berichtete Ina weiter in ihrer Insta-Story. Sie ergänzte um ein wichtiges Statement: "Vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen – ich habe inzwischen 'Mum of Liv' aus meiner Biografie entfernt."