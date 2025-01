"Coupleontour"-Ina schmiedet Zukunftspläne mit ihrem Fabi

Ina (28) will den Mann an ihrer Seite noch nicht zeigen. © Screenshot/Instagram/inaontour (Bildmontage)

Auf ihrem Instagram-Profil veranstaltete die Blondine ein Q&A. Darin verriet sie, dass ihr Partner ein Jahr älter als sie sei und sie sich schon seit zehn Jahren kennen. Ein Fan wollte zudem wissen, wo ihr Liebster wohnt und wie oft sie sich sehen.

Ina plauderte aus dem Nähkästen und erzählte, dass er aus Berlin komme. Dort lebte sie bis zur Trennung auch noch mit ihrer Ex-Frau Vanessa, auch Nessi genannt. Sie zog allerdings nach Köln, um näher bei ihrer Mutter und Schwester zu sein.

Die 28-Jährige gab an, dass Fabi und sie versuchen, "sich so viel wie möglich zu sehen". Da er remote arbeite, funktioniere das gut und er könne seinen Schatz auch häufig in der Domstadt besuchen. Aktuell möchte sie ihn aber nicht im Netz zeigen.

Auf die Frage eines Users, ob sich die beiden ein Zusammenzug vorstellen können, antwortete die 28-Jährige: "Es wäre schon toll, immer beieinander zu sein und zusammenzuwohnen."

Bis dahin wird aber noch viel Wasser den Rhein hinunterlaufen. "Wir müssen erst einmal alles etwas sacken lassen, bevor wir den nächsten Schritt gehen. Eins nach dem anderen", beschrieb Ina ihre Situation.