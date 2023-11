"CSI Miami"-Star mit 35 Jahren gestorben: Todesursache steht fest

Los Angeles (USA) - Der Schock sitzt noch immer tief: Am 5. November wurde die Leiche von Evan Ellingson (†35) in einer Wohneinrichtung für Suchtkranke nahe Los Angeles gefunden . Nun steht fest, woran der Schauspieler starb.

Aus diesem Grund ließ er sich erneut behandeln, zog in eine Wohneinrichtung für Suchtkranke. Dort wurde er am Sonntag, dem 5. November, in seinem Schlafzimmer leblos aufgefunden.

Ellingson habe in der Vergangenheit immer wieder mit übermäßigem Drogenkonsum zu kämpfen gehabt. Laut seiner Familie war der US-Amerikaner drei Jahre lang nüchtern gewesen, bevor er kürzlich einen herben Rückfall erlitten hatte, wie sein Vater Michael verriet.

Ein Sprecher der Gerichtsmedizin hat die offizielle Todesursache gegenüber dem Online-Portal " E! News " verraten: Demnach sei der 35-Jährige an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl gestorben. Sein Tod wurde als Unfall eingestuft.

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Im Film "Beim Leben meiner Schwester" spielte Ellingson an der Seite von Cameron Diaz (51). © picture alliance / dpa

Für Ellingsons Familie ist es nicht der erste schwere Verlust. Sein Bruder Austin starb im Jahr 2008, ebenfalls an einer Drogenüberdosis. In einer Erklärung der Familie heißt es: "Wir vermissen Evan schon jetzt und schätzen jeden Moment der Freude, des Lachens und der Liebe, die er uns und so vielen anderen gebracht hat."

Der Hollywood-Star spielte nicht nur in bekannten Filmen wie beispielsweise in "Beim Leben meiner Schwester" (2009) oder "Bondage" (2006) mit, sondern war auch in berühmten Fernsehserien wie "CSI Miami" (2007-2010) und "Bones - Die Knochenjägerin" (2005) zu sehen.

Nach dem Kinofilm "Beim Leben meiner Schwester", in dem er an der Seite von Cameron Diaz (51) brillierte, zog sich Ellingson jedoch völlig aus der Öffentlichkeit zurück.