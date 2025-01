Culcha Candela kassieren Shitstorm nach geleaktem Chat: "Mit 18 solltest du schlauer sein, Mausi"

Berlin - Ein Fan wünscht sich zum 18. Geburtstag einen Auftritt von Culcha Candela - die vermeintliche Antwort der Berliner Band jedoch fällt unfassbar arrogant aus. Der angebliche Chatverlauf ging am Wochenende in den sozialen Medien viral, der Shitstorm folgte auf dem Fuße.

Die 18-Jährige entschuldigte sich in dem veröffentlichten Dokument mehrfach und erklärte eingeschüchtert: "Ich habe doch nur gefragt." Doch so leicht sollte sie ihrem Chatpartner nach dieser Majestätsbeleidigung wohl nicht davonkommen!

Im vergangenen Jahr traten Culcha Candela auf dem Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring auf. © Uwe Anspach/dpa

Denn jetzt schien sich die Hip-Hop- und Dancehall-Formation erst so richtig in Rage zu reden. "Weißt, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzten von A nach B?", sollen sie geantwortet haben.

Und: "Als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken?" Am Ende habe es immerhin noch ein gönnerhaftes "Alles Gute trotzdem" für den Fan gegeben.

Was nach dem Leak des Chatverlaufs über Culcha Candela hereinbrach, wäre wohl so nicht geschehen, wenn darin als Reaktion eine simple Absage zu lesen gewesen wäre.

Denn in der Folge wurden die Social-Media-Kanäle von Culcha Candela mit ähnlichen Auftrittsanfragen geflutet, neben Kritik am Umgang mit dem Fan kassiert die Band vor allem Hohn und Spott.

Inzwischen hat Culcha Candela die entsprechenden Beiträge gelöscht und die Kommentarfunktion limitiert. Ein offizielles Statement zu dem Chatverlauf gibt es nicht. Auch eine entsprechende Anfrage von TAG24 ließ die Band bislang unbeantwortet.