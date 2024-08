Curvy-Model Vivien: Mit Bikini und starker Meinung gegen Diskriminierung

Es geht um übergewichtige Menschen in Badehose, Bikini oder Badeanzug: Curvy-Model Vivien Blotzki (GNTM) warnt mit deutlichen Worten vor Diskriminierung!

Von Florian Gürtler

Hamburg/Koblenz - "Das ist maßlos diskriminierend!" - mit diesen Worten bezog Curvy-Model Vivien Blotzki (23) am gestrigen Freitagabend mit grimmiger Miene auf Instagram deutlich Position.

Curvy-Model Vivien Blotzki (23) gewann im vergangenen Jahr die bekannte Castingshow "Germany's Next Topmodel" und wurde so zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/vivienblt Die Wahl-Hamburgerin, die auch lange im rheinland-pfälzischen Koblenz lebte, nutzte sowohl ein Instagram-Reel als auch mehrere Storys, um ihrem Ärger Luft zu machen. Am Beginn des Reels zeigt sie den Screenshot eines Instagram-Eintrags der ZDF-Nachrichtensendung "heute". Darin geht es um eine repräsentative Umfrage, der zufolge 43 Prozent der unter 30-Jährigen der Meinung sind, "übergewichtige Menschen sollten sich nicht in Bikini, Badeanzug oder Badehose zeigen". Vivien, die sich auch schon bei früheren Gelegenheiten klar für die "Body Positivity"-Bewegung eingesetzt hat, konnte das natürlich nicht unkommentiert stehen lassen. Promis & Stars Weltmeister Lukas Podolski ätzt gegen junge Generation: "Keiner hat mehr Bock zu arbeiten!" In dem Reel zeigt sie sich in einem knappen Bikini und lacht dazu in die Kamera, bevor sie sich demonstrativ ein Kuchenstück schmecken lässt. In ihren Instagram-Storys formuliert die 23-Jährige hingegen mit klaren Worten ein Statement.

Vivien Blotzki: "Es gibt so, so viele Gründe, warum ein Mensch übergewichtig ist"

Mit einem Instagram-Reel (der linke Screenshot) und einigen Instagram-Storys wandte sich die 23-Jährige am gestrigen Freitagabend an ihre Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/vivienblt Demnach stört sie an der vom ZDF zitierten Umfrage eines ganz besonders: "Die Fragen, die da gestellt wurden, die müssen in irgendeiner Art und Weise darauf abgezielt haben, das Ergebnis hervorzurufen, zu bewerten, ob gewisse Körperformen oder gewisse Körpertypen an den Strand gehören oder nicht." Vivien Blotzki findet es generell falsch, dass dies überhaupt infrage gestellt würde. "Ich meine, es gibt so, so viele Gründe, warum ein Mensch übergewichtig ist. Es gibt Krankheiten, die dazu führen, dass man nicht abnehmen kann. Es gibt Krankheiten, die dazu führen, dass man kontinuierlich zunimmt. Es gibt Krankheiten, wie eine Essstörung, ein gestörtes Ess-Verhalten, und diese Menschen, die haben es weiß Gott schon nicht leicht in dieser Gesellschaft", erklärt das Curvy-Model. Promis & Stars Hahn im Korb: Matt Damon erscheint zu Film-Premiere mit fünf Damen im Schlepptau Vor diesem Hintergrund noch infrage zu stellen, ob die Betroffenen "ihren Urlaub genießen können, ob die das anziehen können, wonach ihnen der Sinn steht, rauszugehen, an den Strand zu gehen und einfach ihr Leben zu genießen, ich finde, das ist maßlos diskriminierend! Maßlos!", betont die 23-Jährige.

"Alle anderen lassen diese Menschen bitte in Ruhe"