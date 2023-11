GNTM-Siegerin Vivien Blotzki zeigt ganz besonderes Foto

Hamburg/Koblenz - Sie gewann bei " Germany's Next Topmodel " (GNTM 2023) und führt nun ein Jetset-Leben, doch Curvy-Model Vivien Blotzki (22) hat auch einiges zu sagen.

Vivien Blotzki gewann die diesjährige Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" - seitdem ist die 22-Jährige als Curvy-Model und Influencerin erfolgreich. © Montage: Screenshot/Instagram/vivienblt

Die Wahl-Hamburgerin mit brasilianischen Wurzeln, die vor ihrem Umzug in die Hansestadt im rheinland-pfälzischen Koblenz lebte, veröffentlichte am gestrigen Mittwochabend ein besonderes Foto in einer Instagram-Story, das sie mit einer sehr persönlichen Botschaft verband.

Das Bild zeigt die 22-Jährige vor drei Jahren, also lange vor ihrem Erfolg als GNTM-Kandidatin. Viviens Körper weist dabei sichtlich weniger Rundungen auf als die heutigen Aufnahmen des Curvy-Models.

In dem dazu eingestellten Text gibt Vivien zu, dass die Aufnahme aus einer Zeit stamme, in der sie sich "unglaublich unwohl" in ihrem Körper gefühlt habe.

"Ich war mal wieder in der Vorweihnachtszeit auf Diät und habe Low-Carb-Plätzchen gebacken, um mich auf die Weihnachtstage vorzubereiten" [Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst, Anm. d. Red.], geht der Text weiter.

Die Plätzchen sind im unteren Bildabschnitt hinter den Text-Absätzen auch zu sehen.