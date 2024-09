Curvy Model völlig verstört: Frau erledigt großes Geschäft in ihrem Garten!

Curvy Model Carina Møller-Mikkelsen (29) hat ihren Instagram-Fans erzählt, dass eine fremde Frau ihr großes Geschäft in ihrem Garten erledigt hat. © Fotomontage: Instagram/carinamoellermikkelsen

"Ihr ahnt nicht, was hier gestern passiert ist." Mit diesen Worten meldete sich die Blondine am Mittag in ihrer Story bei ihren rund 122.000 Followern - um es ihrer Community anschließend brühwarm zu erzählen.

"Ich wohne ja sehr ländlich und sehr schön gelegen", berichtete die 29-Jährige, die in Schleswig-Holstein beheimatet ist. Am gestrigen Mittwoch habe sich der Herbst ein erstes Mal so richtig gezeigt und es habe ordentlich geschüttet, führte das Curvy Model aus.

"Zwei Rentner haben sich wegen des Regens bei uns im Garten einen Unterschlupf gesucht und sich in den Schuppen gestellt. Dass hier Leute wohnen, ist deutlich zu sehen", verdeutlichte die frühere Bodybuilderin.

Der Umstand, dass die beiden vor dem Regen Schutz suchten, sei aber auch nicht das Problem gewesen, sondern etwas ganz anderes. Carina: "Am Ende hat sich herausgestellt, dass die Frau hinter den Schuppen gegangen ist ... weil sie Durchfall hatte!"

Tatsächlich habe die Dame einfach angefangen, in den Garten zu machen. "Das ist so hohl einfach, weil hier drumherum ist so unfassbar viel Natur, man hätte sich jeden anderen Platz aussuchen können, aber sie geht in einen fremden Garten und macht es einfach da", betonte Carina lachend.