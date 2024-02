Dabei ist er sonst so brav: Berühmter Moderator datet Porno-Star - Fans können es nicht fassen

Los Angeles/Las Vegas - Überraschende Liebes-News: Zwar hat Sean Evans (37) in seiner Hit-Sendung "Hot Ones" regelmäßig mit Scharfem zu tun, doch dass der stets höflich und etwas reserviert wirkende Interviewer mal einen Porno -Star daten würde - damit scheint keiner seiner Fans gerechnet zu haben!

Evans tritt dabei immer gut informiert, freundlich und zurückhaltend auf. Vor allem wegen seiner vermeintlich "braven" Art war die Verwunderung über die neue Liebschaft des YouTubers in den sozialen Medien riesig.

Das Konzept ist simpel, aber extrem erfolgreich. Die Videos werden stets millionenfach angesehen. Zuletzt waren unter anderem die Schauspiel-Stars Sydney Sweeney (26) und Barry Keoghan (31) in seiner Sendung.

Evans wurde mit seinem Format "Hot Ones" über die Grenzen YouTubes hinaus zum berühmten Interviewer. Regelmäßig gastiert die Elite Hollywoods bei ihm und stellt sich seinen Fragen, während gemeinsam immer schärferes Hähnchen gegessen wird.

Und auch die Instagram-Story des Erotik-Sternchens sprach am vergangenen Wochenende eine deutliche Sprache. Immer wieder tauchte Evans darin auf - die beiden wirkten zum Teil sehr vertraut.

Montage: Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP, Instagram/melissastrattonxo

In den vergangenen Stunden machte die Nachricht auf X (ehemals Twitter) die Runde - und schlug ein wie eine Bombe. "Ich schätze, man könnte sagen, er hat sich selbst eine Heiße ["Hot One"] besorgt", schrieb ein Fan in Anspielung auf den Namen des YouTube-Formats.

"Ich weiß nicht, warum ich dachte, der Typ wäre verheiratet und hätte Kinder", gestand eine weitere Userin. Unzähligen anderen erging es ähnlich. Der 37-Jährige und ein Porno-Star? An diese Vorstellung mussten sie sich erst einmal gewöhnen!

Offiziell gemacht haben Evans und Stratton die Beziehung allerdings bislang noch nicht.