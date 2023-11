Dana Feist erhebt pikante Sex-Vorwürfe gegen Gigi Birofio!

Köln - Hammer-Vorwürfe nach der Schock-Trennung! Nur wenige Tage nach dem Liebes-Aus bei Dana Feist (26) und Gigi Birofio (24) erhebt die einstige "Sommerhaus"-Teilnehmerin nun heftige Vorwürfe gegen ihren Ex. Der soll sich beim Fremdgeh-Sex gefilmt haben!

Ein Jahr waren Dana Feist und Gigi Birofio ein Paar - jetzt scheint das Tischtuch zwischen beiden zerschnitten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Missfeist, Screenshot/Instagram/Gigi Birofio

Vor gerade einmal vier Tagen machte TV-Sender RTL das Beziehungs-Aus des ehemaligen "Sommerhaus"-Paares öffentlich.



Seitdem fliegen in den sozialen Netzwerken die Fetzen! Nun hat Dana ihrem Ex vorgeworfen, dass dieser sich während seiner Fremdgeh-Eskapaden gefilmt haben soll.

"Es gibt auch Beweise. Wer sich selbst dabei filmt - brauche ich nichts zuzusagen", warf die "Love Island"-Schönheit ihrem Gigi nach einem Jahr Beziehung vor die Füße.

Ohnehin will die 26-Jährige nach eigenen Angaben nach der Trennung durch die härteste und schwerste Zeit gegangen sein. Die ersten Gerüchte rund um Gigis Liebe zu fremden Frauen sollen kurz nach den Dreharbeiten im RTL-Sommerhaus empor gestiegen sein.

"Ich weiß auch nicht, warum ich so blöd war oder so naiv - ich weiß es nicht." Das Schlimmste: Gigi soll von der labilen Situation seiner Ex gewusst haben!