Liebes-Knockout! "Sommerhaus"-Paar Gigi Birofio und seine "Perle" Dana sind getrennt

Der Dschungelcamp-Zweitplatzierte und die "Love Island"-Beauty gehen in Zukunft getrennte Wege, wie RTL.de am Sonntagabend berichtet. Danas Management habe das Liebes-Aus offiziell bestätigt.

Dana soll die Beziehung mit Gigi beendet haben. © Montage: Instagram/Screenshot/missfeist, Instagram/gigibirofio

Die beiden Reality-Stars sind sich inzwischen gegenseitig entfolgt und von Danas Account sind sämtliche alten Pärchen-Fotos verschwunden.

Gigi und seine (ehemalige) "Perle" sind damit schon das zweite Paar, das nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt ist. Maurice Dziwak (25) und Ricarda Raatz (31) hatten ihr Beziehungs-Ende bereits kurz nach Beginn der TV-Ausstrahlung öffentlich gemacht.

Gigi hatte in der diesjährigen Staffel für einen handfesten Skandal gesorgt, als er Can Kaplan (27), den Verlobten von Walentina Doronina (23) in Folge 6 ins Gesicht schlug und in der Konsequenz mit sofortiger Wirkung die Promi-WG verlassen musste.

Inwiefern der darauffolgende Medientrubel inklusive Social-Media-Shitstorm und "Fame Fighting"-Niederlage in Bezug auf die Trennung eine Rolle gespielt hat, lässt sich bislang nur mutmaßen.