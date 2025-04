Daniel Hartwich bricht endlich sein Schweigen: Darum gab er so viele RTL-Formate auf!

Dass er nun "nicht mehr so präsent" ist, kommt Hartwich ganz gelegen. "Ich habe in den letzten Jahren vermutlich mehr Sachen zugesagt, als ich hätte zusagen sollen", resümierte der " Let's Dance "-Gastgeber durchaus selbstkritisch.

Aber warum? "In den letzten Jahren gab es wahrscheinlich Phasen, in denen man davon hätte sprechen können, dass es zu viel war", erklärte der Showmaster jetzt in einem seiner seltenen Interviews mit " DWDL ".

Der 46-Jährige hatte sich in der Vergangenheit mehr und mehr zur Allzweckwaffe des Privatsenders entwickelt. Wer RTL einschaltete, kam an Hartwich fast nicht mehr vorbei. Völlig überraschend ließ er dann gleich zwei der größten Formate sausen.

An der Seite von Victoria Swarovski (31) führt der 46-Jährige aktuell jeden Freitagabend durch die "Let's Dance"-Liveshows. © Rolf Vennenbernd/dpa

Anschließend wurde der TV-Star noch deutlicher. Demnach sei es nicht die hohe Arbeitsbelastung per se gewesen, die ihn schlussendlich zum Kürzertreten getrieben habe, sondern: "Ich war irgendwann einfach satt von mir selbst!"

Schon während seiner Zeit beim Radio sei er irgendwann mal an den Punkt gekommen, an dem er sich nicht mehr selber hören konnte und wollte. Daraufhin suchte Hartwich sein Glück beim Fernsehen. Und fand es vor allem in "Let's Dance".

Die Show ist sein Steckenpferd. "Das ist ein echtes Pfund, nicht nur was Reichweite und Inhalt angeht, sondern auch bei der Laufzeit. Wir machen jedes Jahr 14 große Live-Shows und 2 Aufzeichnungen on top. Dazu kommt noch die Tour im Herbst", so der 46-Jährige.

Viel Spielraum für weitere Moderationsjobs bleibt da nicht. Eine Ausnahme bildet die neue Quizshow "Die perfekte Reihe". Darin können Kandidaten bis zu 200.000 Euro gewinnen. Die Auftaktfolge lief am Montag direkt nach einer Mini-Ausgabe von "Wer wird Millionär?".