Danni Büchner haut Fans mit Aussehen um: "Du hast nie besser ausgesehen"

Palma/Köln - Nach einwöchiger Trauerphase und Social-Media-Abstinenz ist Danni Büchner (45) wieder "back in the Game". Auf Instagram berichtete die fünffache Mutter von ihrem Auftritt bei "Ich bin ein Star - Die Stunde danach", doch die meisten ihrer Follower hatten nur Augen für Dannis äußeres Erscheinungsbild.

Seit ihrer optischen Veränderung bekommt Danni Büchner (45) viele Komplimente. © Christian Charisius/dpa

Als Ex-Kandidatin kennt sich Daniela Büchner mehr als gut im australischen Dschungel aus. 2020 nahm sie selbst bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil, belegte jedoch nur Platz 3.

Am gestrigen Montagabend war die 45-Jährige in Köln zu Gast in der RTL-Dschungel-Aftershow, bei der sie an der Seite der legendären Olivia Jones (54) und Moderatorin Angela Finger-Erben (43) über die aktuellen Geschehnisse und Kandidaten palaverte.

"Es ist jedes Jahr aufs Neue eine spannende Erfahrung. Es war wieder so toll", schrieb die Mallorca-Auswanderin und sendete Grüße aus dem Kölner Studio.

Statt für den Inhalt des Beitrags interessierten sich Dannis Fans jedoch vielmehr für ihr herausragendes Aussehen.

Die einstige Blondine präsentierte sich nämlich in einem körperbetonten schwarzen Jumpsuit, mit edlen Glitzer-Ohrringen und einem professionellen Make-up.