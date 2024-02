Jetzt wird's heiß: Danni Büchner lässt die Hüllen fallen!

Danni Büchner (45) präsentiert ihre Kurven in einem knappen Badeanzug. © Montage: Screenshot/Instagram/dannibuechner

Sie hat ihren Look in den vergangenen Monaten komplett erneuert: Danni Büchner hat nicht nur stolze 15 Kilo abgenommen, die Wahl-Mallorquinerin hat sich erst kürzlich auch einer Brust-Operation unterzogen und trägt inzwischen eine lange Mähne auf dem Kopf.

Dank ihrer Typveränderung scheint sich die Fünffach-Mama mittlerweile pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen, wie sie ihren Fans mit regelmäßigen Selfies bei Instagram demonstriert, die nun immer freizügiger werden.



Während sich Danni zuletzt häufig in eng anliegenden Outfits und tief ausgeschnittenen Kleidern präsentiert hatte, zeigt die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit auf ihrer neuesten Fotoreihe deutlich mehr Haut.

In einem knappen schwarzen Badeanzug posiert die 45-Jährige auf mehreren Schnappschüssen am Strand und setzt ihre Kurven gekonnt in Szene, indem sie sich unter anderem an einer Palme und einem Steg rekelt und sich dabei sinnlich mit einer Hand ins Haar fasst.

Dannis knapp 330.000 Followern scheint bei diesem sexy Anblick fast die Luft wegzubleiben.