"Mein Herz ist gebrochen": Danni Büchner teilt emotionalen Moment

Dieser Satz hat die Auswanderin so sehr berührt, dass ihr "Herz gebrochen ist", so Danni in ihrem Instagram-Post.

Die 46-Jährige hat drei Töchter und zwei Söhne. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dannibuechner

Erst kürzlich verriet Danni in einem Interview, wie schwer es manchmal ist, jeden Tag als Mutter funktionieren zu müssen: "In gewisser Weise musste ich nach dem Tod meines Mannes auch in die Rolle des Vaters schlüpfen. Es war eine Herausforderung, aber ich habe mein Bestes getan, um sowohl für meine Kinder als auch für mich selbst da zu sein und sie in jeder Hinsicht zu unterstützen [...]."

Als Mutter sei es deshalb besonders wichtig, sich regelmäßige Auszeiten zu nehmen. Selbstfürsorge sei demnach "entscheidend, um als Elternteil gesund und stark zu bleiben".